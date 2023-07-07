Главное за 7 июля ⟩ Почему нельзя купаться в Юрмале, что дипломаты говорят о новом президенте и в Тукумсе умерли младенцы

Интересное чтиво:

8 июля в Риге выступит экстравагантная российская группа "Самое Большое Простое Число", больше известная как СБПЧ. Чего не умеет и над чем в последний раз громко смеялся лидер группы Кирилл Иванов?

Наверняка вы слышали о теории шести рукопожатий (или "шести степеней разделения" - six degrees of separation), согласно которой все люди связаны друг с другом не более чем через пять уровней общих знакомых (и, соответственно, шесть уровней связей). Теперь и математики объяснили, как она работает!

Комментарий дочери ведущей радио SWH Санды Деюс Дарты о Празднике песни и танца рассмешил пользователей социальных сетей.

Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом запретили во Вьетнаме и планируют запретить на Филиппинах, пишет портал "Фокус".

Российский комик и шоумен Данила Поперечный поделился в соцсетях историей, которая приключилась с ним во время гастрольного полета.

Я сам пел на пяти разных Праздниках песни и всегда с нетерпением жду этого момента, даже если сам не участвую. Я смотрел "битвы хоров", в которых наши хоры в этом году показали просто феноменальные достижения и уровень. Я также смотрел праздничное шествие и концерт открытия - очень волнительно и красиво. Однако всегда есть нюанс, который способен это праздничное ощущение испортить.