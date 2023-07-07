Дипломаты и соратники рассказали, что думают о новом президенте, в семье в Тукумсе умерли уже два младенца, а эксперты рассказали, откуда на пляжах Юрмалы инфекция. RUS TVNET собрал все самое главное за уходящую пятницу, 7 июля.
Главное за 7 июля ⟩ Почему нельзя купаться в Юрмале, что дипломаты говорят о новом президенте и в Тукумсе умерли младенцы
Новости Латвии:
В субботу, 8 июля, заканчиваются полномочия Эгила Левитса на посту президента, и его сменит новый президент Эдгар Ринкевич, который принесет присягу и выступит с речью в Сейме. Уже в воскресенье, 9 июля, Ринкевич как президент обратится к участникам и зрителям на заключительном концерте Праздника песни и танца.
В четверг, 6 июля, Инспекция здравоохранения из-за плохих микробиологических показателей воды ввела запрет на купание на пляжах в Асари, Дубулты и Каугури. В программе "Домская площадь" врач-гигиенист Руслан Луценко рассказал, что в воде на пляжах была констатирована большая концентрация микроорганизмов, характеризующих фекальное загрязнение, пишет Rus.LSM.
Жительница Тукумcа сообщила редакции о трагедии: 3 июля в семье в Тукумcе погибла месячная девочка. Особую тревогу в связи со случившимся вызывает тот факт, что в этой же семье три года назад умер младенец, которому было всего несколько месяцев. Глотая слезы, звонившая призналась: после случая с Юстине она поняла, что не должна молчать, ведь чужих детей не бывает. Вот почему мы отправились в Тукумс, чтобы попытаться узнать больше.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня, 7 июля, принял отставку министра иностранных дел Эдгара Ринкевича в связи с его вступлением в должность президента Латвии, сообщил агентству LЕТА пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.
Участникам Праздника песни и танца предлагается не употреблять в пищу вареную колбасу Zaļā dakšiņa со сроком годности до 18 июля, которая находилась в обеденной упаковке в пятницу, 7 июля.
За рубежом:
Всю прошедшую неделю российские пропагандисты продолжали свои попытки рассказать российской общественности о том, насколько умным и дальновидным оказался президент страны Владимир Путин в достижении соглашения с основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным и его бойцами. Кремлевские идеологи представляют Путина героем, предотвратившим гражданскую войну и хаос в стране.
Российские военные самолеты в четверг, 6 июля, снова преследовали американские беспилотники, участвовавшие в операциях против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, заявили официальные лица США.
Если Украина потерпит поражение в войне, Россия начнет новую агрессию, и тогда воевать придется американским солдатам, заявил кандидат в президенты США от республиканцев, бывший вице-президент Майк Пенс.
Советник офиса Зеленского прокомментировал для DW мятеж Пригожина, ситуацию на Запорожской АЭС и предстоящий саммит НАТО.
Не секрет, что порой люди ездят на электросамокатах слишком безрассудно. Литва даже ввела более строгие правила их использования. Однако одного из курьеров службы Bolt это вовсе не обеспокоило, сообщает портал 15min.
Интересное чтиво:
8 июля в Риге выступит экстравагантная российская группа "Самое Большое Простое Число", больше известная как СБПЧ. Чего не умеет и над чем в последний раз громко смеялся лидер группы Кирилл Иванов?
Наверняка вы слышали о теории шести рукопожатий (или "шести степеней разделения" - six degrees of separation), согласно которой все люди связаны друг с другом не более чем через пять уровней общих знакомых (и, соответственно, шесть уровней связей). Теперь и математики объяснили, как она работает!
Комментарий дочери ведущей радио SWH Санды Деюс Дарты о Празднике песни и танца рассмешил пользователей социальных сетей.
Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом запретили во Вьетнаме и планируют запретить на Филиппинах, пишет портал "Фокус".
Российский комик и шоумен Данила Поперечный поделился в соцсетях историей, которая приключилась с ним во время гастрольного полета.
Я сам пел на пяти разных Праздниках песни и всегда с нетерпением жду этого момента, даже если сам не участвую. Я смотрел "битвы хоров", в которых наши хоры в этом году показали просто феноменальные достижения и уровень. Я также смотрел праздничное шествие и концерт открытия - очень волнительно и красиво. Однако всегда есть нюанс, который способен это праздничное ощущение испортить.
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