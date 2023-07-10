Скандал на Уимблдоне: молитвенные комнаты не для секса!

Британское издание The Telegraph написало, что в предыдущие годы слишком горячие любители тенниса использовали молитвенные комнаты для занятий сексом.

Например, в прошлом году была застукана парочка, со смехом выпорхнувшая из молитвенной комнаты. "На женщине было длинное летнее платье, нет сомнений в том, что они там делали", - сказал свидетель.

Второй посетитель турнира случайно проходил мимо молитвенной комнаты как раз в момент, когда оттуда доносились неуместные и характерные звуки.

Узнав об этом, организаторы Уимблдонского турнира призвали любителей тенниса использовать молитвенную комнату все же по прямому назначению.

"Если людям нужно помолиться, эти комнаты - уединенное место для этого. Кроме того, здесь можно и покормить грудью младенца. Но все же мы хотим, чтобы эти помещения использовались по назначению", - указала исполнительный директор турнира Салли Болтон.

Уимблдон-2023 продлится до 16 июля.