Украина получила лишь половину обещанного ей тяжелого вооружения

Эксперты Кильского института мировой экономики собирают информацию о поставках вооружений в Украину в базе данных Ukraine Support Tracker.

Западные страны сейчас также менее активно берут на себя новые обязательства по поставкам тяжелых вооружений, сообщили в институте. По информации, собранной институтом, последний "пик" военной, гуманитарной и экономической помощи, обещанной Украине, был зафиксирован в период до первой годовщины полномасштабного российского вторжения - 24 февраля этого года. В последующий период - с 25 февраля по 31 мая - активность союзников Украины снизилась.

Общая сумма помощи, объявленная западными странами, в настоящее время составляет около 165 миллиардов евро.

В сообщении говорится, что большая часть обещанной помощи является непосредственно военной помощью, но пока Украина получила лишь чуть более половины обещанного тяжелого вооружения.

Эксперты Кильского института также подчеркивают, что наибольшая разница между обещанными и поставленными тяжелыми вооружениями наблюдается среди крупнейших членов НАТО, таких как США, Германия и Великобритания.

Между тем страны Восточной Европы, включая Чехию, Польшу и Словакию, поставили Украине более 80% обещанного тяжелого вооружения.

Запад начал поставлять тяжелое вооружение Украине почти через год после начала полномасштабного российского вторжения.

По данным Кильского института мировой экономики, к началу июля Запад поставил Украине уже 471 танк. Еще 286 танков будут доставлены позже.