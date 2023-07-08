Фанаты "Херенвена" в ярости от новой формы клуба. При чём тут Россия?

Нидерландский футбольный клуб "Херенвен", как и большинство команд этим летом, в своих социальных сетях представил новую выездную форму на следующий сезон. К большому удивлению руководства клуба, новый комплект не всем пришёлся по душе и на них обрушился поток критики.
Некоторые болельщики обратили внимание на белые, синие и красные полосы на рукавах, разглядев в новой экипировке российский флаг.
В клубе же вдохновлялись выездным комплектом сезона‑1993/94, начиная с которого "Херенвен" непрерывно выступает в элитном дивизионе нидерландского футбола. Правда, на той старой форме белые и синие полосы были разделены небольшой красной.
Коммерческий директор нидерландского "Херенвена" Мартин Купман сожалеет, что новая форма футбольного клуба вызвала волнение в соцсетях из-за ассоциаций с флагом России.
"Есть люди, которые приводят ассоциации с ситуацией в мире. Мы находим очень раздражающим и невесёлым, что они видят ситуацию таким образом. Но я вижу рукав только с цветами нашего клуба, а единственный флаг, о котором я думаю, это фризский флаг", - цитирует Купмана портал AD.
Отметим, что эмблема "Херенвена" состоит из элементов флага Фрисландии (одна из провинций Нидерландов. - Прим. ред.), где белые и синие полосы идут по диагонали.
Но в соцсетях фанаты всё равно обрушились в резкой критикой в адрес "Херенвена". В комментариях болельщики кидают фотографии президента России Владимира Путина, шаржи на Иосифа Сталина, а некоторые креативные пользователи добавили юмор, припомнив клубу продажу нападающего Чидера Эджуке в ЦСКА в 2020 году ("Херенвен" до сих пор ждёт от московской команды ещё 3 млн евро за футболиста. - Прим. ред.).
"Херенвен" выступает в высшем дивизионе Нидерландов. В сезоне-2022/23 команда финишировала на восьмом месте в чемпионате, что позволит ей в предстоящем сезоне выступить в Лиге конференций.
Единственным трофеем в клубной истории "Херенвена" является победа в финале Кубка Нидерландов‑2009. Также клуб трижды завоёвывал серебряные медали чемпионата страны (1946/47, 1947/48, 1999/00).
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