Фанаты "Херенвена" в ярости от новой формы клуба. При чём тут Россия?

Некоторые болельщики обратили внимание на белые, синие и красные полосы на рукавах, разглядев в новой экипировке российский флаг.

В клубе же вдохновлялись выездным комплектом сезона‑1993/94, начиная с которого "Херенвен" непрерывно выступает в элитном дивизионе нидерландского футбола. Правда, на той старой форме белые и синие полосы были разделены небольшой красной.

Коммерческий директор нидерландского "Херенвена" Мартин Купман сожалеет, что новая форма футбольного клуба вызвала волнение в соцсетях из-за ассоциаций с флагом России.

"Есть люди, которые приводят ассоциации с ситуацией в мире. Мы находим очень раздражающим и невесёлым, что они видят ситуацию таким образом. Но я вижу рукав только с цветами нашего клуба, а единственный флаг, о котором я думаю, это фризский флаг", - цитирует Купмана портал AD.