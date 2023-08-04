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Агата Чентассо - её называют самой красивой футболисткой Италии

rus.tvnet.lv
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Итальянская футболистка Агата Чентассо получила от СМИ неофициальный статус самой красивой у себя на родине. Её фотографии в социальных сетях подтверждают этот титул.

Агата до 20 лет занималась баскетболом и выбрала футбол из-за увлечения семьи - отец и братья постоянно играли во дворе, и любовь к этому виду спорта постепенно передалась и девушке.

Успехи Агаты на футбольном поле довольно скромные, но зато ей удалось стать известной благодаря соцсетям, где она регулярно делится фотографиями в купальниках.

"Я счастлива, потому что это привлекает внимание к моему виду спорта. Хочу помочь повысить узнаваемость женского футбола", - сказала футболистка в интервью Gazzetta dello Sport.

За очаровательной брюнеткой из "Венеции" в Instagram наблюдает более 62 тысяч человек.

Её муж Андреа Мильардини также играет в футбол на профессиональном уровне. Сейчас 34-летний футболист выступает за "Лавелло" в Серии D, а до этого он был игроком "Венеции" с 2012 по 2013 год.

Помимо футбола, у Агаты есть обычная работа - она является соцработником в центре для подростков с умственными отклонениями.

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