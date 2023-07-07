В Риге грузовик наехал на пешехода, полиция ищет свидетелей

#policijameklē aculieciniekus CSNg, kas notika 6.jūlijā ap plkst. 15.15 Rīgā, Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojumā, kur kāda persona, vadot kravas auto ar zilas krāsas piekabi uzbrauca gājējam.

☎️Aicinām ikvienu, kam ir noderīga info, zvanīt 67219837 vai 110! pic.twitter.com/lBglWOuV2D — Valsts policija (@Valsts_policija) July 7, 2023

6 июля около 15:15 в Риге, на перекрестке Бривибас гатве и Густава Земгала гатве грузовик с прицепом наехал на пешехода.

Государственная полиция просит всех, кто был свидетелем дорожно-транспортного происшествия, а также всех, кто может предоставить полезную информацию для досудебного расследования или у кого есть видеозапись с видеорегистратора, обращаться в полицию.

Также сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто опознает указанный автомобиль и может предоставить информацию о его владельце или номерах, связаться по телефонам 67219837, 29971069 или 110.