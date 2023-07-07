В Риге грузовик наехал на пешехода, полиция ищет свидетелей

В четверг, 6 июля, около 15:15 на пересечении улиц Бривибас гатве и Густава Земгала гатве грузовик с прицепом наехал на пешехода, сообщает Государственная полиция.
#policijameklē aculieciniekus CSNg, kas notika 6.jūlijā ap plkst. 15.15 Rīgā, Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojumā, kur kāda persona, vadot kravas auto ar zilas krāsas piekabi uzbrauca gājējam.— Valsts policija (@Valsts_policija) July 7, 2023
☎️Aicinām ikvienu, kam ir noderīga info, zvanīt 67219837 vai 110! pic.twitter.com/lBglWOuV2D
6 июля около 15:15 в Риге, на перекрестке Бривибас гатве и Густава Земгала гатве грузовик с прицепом наехал на пешехода.
Государственная полиция просит всех, кто был свидетелем дорожно-транспортного происшествия, а также всех, кто может предоставить полезную информацию для досудебного расследования или у кого есть видеозапись с видеорегистратора, обращаться в полицию.
Также сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто опознает указанный автомобиль и может предоставить информацию о его владельце или номерах, связаться по телефонам 67219837, 29971069 или 110.
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