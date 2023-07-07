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В Риге грузовик наехал на пешехода, полиция ищет свидетелей

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Момент нарушения
Момент нарушения Фото: Valsts policija

В четверг, 6 июля, около 15:15 на пересечении улиц Бривибас гатве и Густава Земгала гатве грузовик с прицепом наехал на пешехода, сообщает Государственная полиция.

6 июля около 15:15 в Риге, на перекрестке Бривибас гатве и Густава Земгала гатве грузовик с прицепом наехал на пешехода.

Государственная полиция просит всех, кто был свидетелем дорожно-транспортного происшествия, а также всех, кто может предоставить полезную информацию для досудебного расследования или у кого есть видеозапись с видеорегистратора, обращаться в полицию.

Также сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто опознает указанный автомобиль и может предоставить информацию о его владельце или номерах, связаться по телефонам 67219837, 29971069 или 110.

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