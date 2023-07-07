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Видео ⟩ Полиция просит опознать подростков

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Полиция ищет подростков
Полиция ищет подростков Фото: Valsts policija

Сотрудники Государственной полиции просят опознать подростков, которые изображены на видео.

Видео: Полиция просит опознать людей на видео 

Государственная полиция просит посмотреть на молодых людей на видео, и, если в вашем распоряжении имеется любая информация, которая поспособствует выяснению их личностей и местонахождения, просит сообщить об этом, позвонив по телефонам 67086873, 67086800 или 110.

Также полиция призывает отозваться самих людей, изображенных на видео.

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