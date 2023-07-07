Президент США Байден согласился передать Украине кассетные боеприпасы. Чем это чревато?

Но в четверг представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что для передачи Украине сотрудники «тщательно отбирают» боеприпасы с частотой отказа 2,35% или ниже. Подробностей об этих испытаниях он не предоставил.

Женщина на Донбассе , на земле остатки кассетного боеприпаса Фото: Getty Images

Эксперты по нераспространению оружия, на которых ссылается Washington Post, предостерегают, что более низкие показатели неразорвавшихся суббоеприпасов могут быть результатом испытаний в идеализированных и нереалистичных условиях, которые не учитывают сценарии реальной войны.

В армейских артиллерийских руководствах говорится, что частота отказа может увеличиваться в зависимости от угла падения и типа местности, на которую падают снаряды, отмечает Washington Post.

При этом российская армия, по данным Вашингтона, с начала вторжения использовала в Украине кассетные боеприпасы с частотой отказа 40% и выше. Об этом в четверг пишет New York Times со ссылкой на свои источники в администрации президента.

Отвратительное оружие неизбирательного действия

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, для Вашингтона решение передать Украине кассетные боеприпасы может означать серьезное ослабление его позиции морального превосходства в этой войне.

Россию обвиняют в многочисленных военных преступлениях, которые хорошо задокументированы.

Но этот шаг, вероятно, вызовет обвинения в лицемерии в адрес США.

Кассетные боеприпасы — это отвратительное оружие неизбирательного действия, которое по уважительной причине запрещено в большинстве стран мира.