Знаменитый бодибилдер и инфлюенсер умер в возрасте 30 лет

Знаменитый немецкий бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет.
Джо Линднер умер от аневризма головного мозга через несколько дней после того, как пожаловался на боль в шее.
Аневризма представляет собой аномальное расширение стенки кровеносного сосуда (артерии, вены или капилляра).
У знаменитого немецкого гуру фитнеса, также известного как Joesthetics, было более 8,9 миллионов подписчиков в Instagram. Он делился своими упражнениями, идеями еды и режимом тренировок.
В последнем посте Линднер рассказал о занятии фитнесом после годичного перерыва. "Этот пост о том, как можно отлично выглядеть, ничего не используя, просто оставаясь в форме", - сказал спортсмен.
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