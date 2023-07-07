Знаменитый бодибилдер и инфлюенсер умер в возрасте 30 лет

Джо Линднер умер от аневризма головного мозга через несколько дней после того, как пожаловался на боль в шее.

Аневризма представляет собой аномальное расширение стенки кровеносного сосуда (артерии, вены или капилляра).

У знаменитого немецкого гуру фитнеса, также известного как Joesthetics, было более 8,9 миллионов подписчиков в Instagram. Он делился своими упражнениями, идеями еды и режимом тренировок.

В последнем посте Линднер рассказал о занятии фитнесом после годичного перерыва. "Этот пост о том, как можно отлично выглядеть, ничего не используя, просто оставаясь в форме", - сказал спортсмен.