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Видео ⟩ Лиепайчанка нашла в своем саду раненую чайку. Возможно, что в птицу стреляли

rus.tvnet.lv
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Чайка
Чайка Фото: Bez Tabu

Четыре года Гунита из Лиепаи мирно делила свой двор с семейством чаек, которые жили на крыше соседнего дома, но однажды, летним вечером, она пережила невероятное - после странного шума одна из чаек упала с крыши, вся залитая кровью, сообщает Bez Tabu.

Гунита подозревает, что птицу подстрелил ненавистник чаек из близлежащего района. Удалось ли спасти птицу и можно ли привлечь к ответственности убийцу животных, смотрите в сюжете Bez Tabu.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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