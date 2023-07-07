Видео ⟩ Лиепайчанка нашла в своем саду раненую чайку. Возможно, что в птицу стреляли

Четыре года Гунита из Лиепаи мирно делила свой двор с семейством чаек, которые жили на крыше соседнего дома, но однажды, летним вечером, она пережила невероятное - после странного шума одна из чаек упала с крыши, вся залитая кровью, сообщает Bez Tabu.