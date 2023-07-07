Видео ⟩ Теперь с водительскими правами можно управлять трактором

Теперь с водительским удостоверением категории B можно управлять тракторной техникой категории TR1, а с категорией C1 разрешено управлять техникой категории TR2. При передвижении по дорогам общего пользования необходимо иметь при себе водительское удостоверение или документ, удостоверяющий личность.

Мартиньш Трон, представитель Крестьянского Сейма сказал: "Тракторами TR1, например, называют белорусские или более крупные тракторы, которые производятся в Западной Европе. Судя по техническим паспортам и характеристикам, это может быть трактор мощностью 110 - 120 лошадиных сил. Сегодня в сельской местности этот трактор используют для подсобных работ.

ТР2 - это более крупные, более серьезные трактора. У них больший вес, они выполняют более серьезные работы".

Видео: Сюжет программы ReTV Ziņu