Фото и Видео ⟩ На стадионе "Даугава" большое танцевальное представление Mūžīgais dzinējs

В пятницу, 7 июля, Праздник песни и танца продолжится в Риге на стадионе "Даугава", где проходит большое танцевальное представление Mūžīgais dzinējs. Люди начали собираться на стадионе с 21:00, отмечает TVNET. Насладитесь шоу на фото!
Краски регионов Латвии ярко засияют в танцевальном спектакле Mūžīgais dzinējs, который задуман как дань уважения жажде знаний и поиску вечного роста, изображая в танцах опыт, чувства и выводы латышских путешественников разных времен.
В репертуаре масштабного танцевального спектакля 33 танца, тринадцать из которых отмечены наградами, а семь танцев из Золотого фонда латвийского эстрадного танца.
Художественные руководители и авторы концепции - Янис Эрглис и Янис Пурвиньш, автор концепции и текстов - Каспарс Берзиньш.
Галерея: Представление Mūžīgais dzinējs
Видео: Представление Mūžīgais dzinējs
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