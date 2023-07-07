Видео ⟩ В Юрмале горело заброшенное здание; подозревают поджог

В четверг,6 июля, ​​возле пожарной части в Слоке было подожжено заброшенное здание. Дом горел одновременно в нескольких местах, поэтому было ясно, что возгорание произошло умышленно. Соседи заметили дым над кронами деревьев и вызвали пожарных.

Когда прибыли пожарные, пожар охватил примерно 260 квадратных метров здания.

Местный житель рассказывает, что дом горел и в летнее утро, 24 июня, когда на вызов приехали четыре пожарных машины.

"Я думаю, что там живут бомжи или кто-то намеренно поджигает", - говорит местный житель, указывая на то, что сейчас обгорела крыша дома.

После такого большого пожара обязательно нужно ограничить доступ в здание, чтобы любопытные дети не поранились. Рядом есть еще один заброшенный дом, который может вызвать головную боль в будущем.

Представитель пожарных говорит, что в Юрмале в последнее время нет тенденции к злонамеренным поджогам, но в прошлом было довольно много поджогов заброшенных зданий.

Видео: Сюжет программы Degpunktā