Видео ⟩ В Юрмале горело заброшенное здание; подозревают поджог

В заброшенном здании в Юрмале был устроен пожар. Местные жители не знают, кому и зачем было выгодно это сделать, но предполагают, что со спичками играли дети, сообщает Degpunktā.
В четверг,6 июля, возле пожарной части в Слоке было подожжено заброшенное здание. Дом горел одновременно в нескольких местах, поэтому было ясно, что возгорание произошло умышленно. Соседи заметили дым над кронами деревьев и вызвали пожарных.
Местный житель рассказывает, что дом горел и в летнее утро, 24 июня, когда на вызов приехали четыре пожарных машины.
"Я думаю, что там живут бомжи или кто-то намеренно поджигает", - говорит местный житель, указывая на то, что сейчас обгорела крыша дома.
После такого большого пожара обязательно нужно ограничить доступ в здание, чтобы любопытные дети не поранились. Рядом есть еще один заброшенный дом, который может вызвать головную боль в будущем.
Представитель пожарных говорит, что в Юрмале в последнее время нет тенденции к злонамеренным поджогам, но в прошлом было довольно много поджогов заброшенных зданий.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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