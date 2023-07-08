Имя Блюгера украсило Кубок Стэнли

"Вегас Голден Найтс" в финальной серии обыграли "Флорида Пантерз" со счетом 4:1, завоевав Кубок Стэнли впервые в истории клуба.

Латвийский нападающий в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли участия не принимал, а в целом в плей-офф он выходил на площадку в девяти матчах, набрав два (1+1) очка и заработав коэффициент полезности +1.

Чтобы имя Блюгера было выгравировано на Кубке Стэнли, он должен был провести в рядах "Голден Найтс" как минимум половину матчей регулярного турнира или выйти на площадку по меньшей мере в одном матче плей-офф, однако гравировку могли сделать и по запросу команды.

В пятницу команда в социальных сетях разместила фотографию Кубка Стэнли, сопроводив фото надписью "Добавлены еще 52 имени".

Спустя полмесяца после розыгрыша Кубка Стэнли Блюгер, у которого после окончания сезона был статус неограниченно свободного агента, попал в "Ванкувер Кэнакс".

До сих пор единственным латышом, поднимавшим над головой престижный хоккейный трофей, был защитник Сандис Озолиньш, который завоевал Кубок Стэнли в 1996 году вместе с клубом "Колорадо Эвеланш".