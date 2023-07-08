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Ринкевич назвал главные приоритеты своего президентства

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Президент Эдгар Ринкевич выступает перед депутатами на внеочередном заседании Сейма
Президент Эдгар Ринкевич выступает перед депутатами на внеочередном заседании Сейма Фото: Ieva Leiniša/LETA

Во время своего президентства новый президент Латвии Эдгар Ринкевич обещает отстаивать правовую и справедливую Латвию, благосостояние людей, инклюзивное и уважительное общество, заявил он в своем первом выступлении в Сейме в новом статусе.

В субботу Ринкевич дал торжественную присягу в Сейме, официально вступив в должность президента. По словам президента, мы должны ценить то, что живем в демократической и свободной стране, потому что это огромная ценность, возможность и ответственность - строить, развивать и защищать нашу Латвию.

"Латвия едина и в то же время у каждого своя. Она неоднородна, бывает противоречивой и изменчивой, иногда под влиянием внешних обстоятельств",

- сказал Ринкевич, подчеркнув, что государство должно быть правовым и справедливым по отношению ко всем. Каждый человек в Латвии, ее гражданин, должен чувствовать себя принадлежащим к государству, защищенным законом и в безопасности.

По мнению президента, государство должно быть и правовым, и справедливым, причем справедливым не только абстрактно, но и в конкретных ситуациях. "Государство не может функционировать только с точки зрения силы или юридического формализма. Каждое должностное лицо должно изменить свое отношение и правосознание -перестать зацикливаться на процессе, инструкциях и параграфах и сосредоточиться на результате и поддержке соотечественников", - обратился новый президент к госуправлению.

Ринкевич заявил, что борьба с коррупцией, преступностью и картелями должна быть приоритетом государства. В то же время необходимо понять, почему тот или иной громко начавшийся уголовный процесс завершается ничем, а приговоры вызывают больше вопросов, чем ответов.

"Для укрепления демократических основ страны необходима сильная и независимая судебная власть, которая действует справедливо и объясняет свои решения, профессиональная и эффективная работа правоохранительных органов. Исполнение судебных решений любого уровня всем, от Сейма до самоуправления, должно быть самоочевидным, вне зависимости от нашего личного мнения", - сказал президент.

По его мнению, свобода слова и СМИ является основой демократии, это важно подчеркнуть сейчас, когда идет борьба с российской пропагандой и разжиганием ненависти.

По словам президента, в интересах нашего единства важно отстаивать редакционно независимые государственные и частные СМИ, помогая тем самым бороться с дезинформацией и фейковыми новостями.

"В Латвии права каждого человека должны уважаться и защищаться в соответствии с самыми высокими ценностями и стандартами в области прав человека. Я готов тесно сотрудничать с законодательной, исполнительной и судебной властью для достижения этих целей", - подчеркнул Ринкевич.

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