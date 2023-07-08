Ринкевич назвал главные приоритеты своего президентства

В субботу Ринкевич дал торжественную присягу в Сейме, официально вступив в должность президента. По словам президента, мы должны ценить то, что живем в демократической и свободной стране, потому что это огромная ценность, возможность и ответственность - строить, развивать и защищать нашу Латвию.

"Латвия едина и в то же время у каждого своя. Она неоднородна, бывает противоречивой и изменчивой, иногда под влиянием внешних обстоятельств",

- сказал Ринкевич, подчеркнув, что государство должно быть правовым и справедливым по отношению ко всем. Каждый человек в Латвии, ее гражданин, должен чувствовать себя принадлежащим к государству, защищенным законом и в безопасности.