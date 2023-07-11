ВИДЕО ⟩ "Рига" увеличила отрыв от RFS

22-й тур чемпионата Латвии по футболу начался с разгромной победы "Валмиеры" над "Тукумсом" - 6:0. Уже к перерыву хозяева вели с разницей в три мяча благодаря голам Алиуна Ндойе, Алвиса Яунземса и Густаво Силвы Соузы. Во втором тайме Соуза оформил дубль, а ещё два гола в ворота "Тукумса" отправили Лео Гаучо и Руан Рибейро Родригес.

"Лиепая" на своём поле сумела отобрать очки у RFS, сыграв вничью - 1:1. Рижане вышли вперёд на 34-й минуте после гола Андрея Илича, который реализовал 11-метровый удар. В самом конце основного времени уже хозяева получили право на 11-метровый и бразилец Додо помог "Лиепае" уйти от поражения.

Осечкой RFS воспользовалась "Рига", которая с минимальным счётом обыграла "Ауду" и увеличила отрыв в турнирной таблице чемпионата до трёх очков. Единственный гол в ворота "Ауды" на 88-й минуте забил хорват Петар Босанчич.

Не смогли выявить робедителя "Елгава" и "Супер Нова", которые сыграли вничью - 2:2. Хозяева вышли вперёд на 11-й минуте благодаря голу Кевина Цесниекса, но в самом конце первого тайма Райвис Скребелс восстановил равновесие на табло. На 84-й минуте Евгений Минин завершил быструю контратаку гостей и вывел "Супер Нову" вперёд, но всего две минуты спустя Виктор Осуагву вновь сделал счёт равным.

В заключительном матче 22-го тура "Метта" на своём поле сыграла вничью с "Даугавпилсом" - 0:0.

Отметим, что "Метта" не может победить уже на протяжении восьми матчей, а "Даугавпилс" не проигрывает пять матчей подряд.

В 23-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 21-23 июля, "Супер Нова" на своём поле сыграет с "Меттой", "Елгава" - с "Лиепаей", "Валмиера" - с "Даугавпилсом", "Ауда" - с RFS, а "Тукумс" - с "Ригой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: optibetvirsliga.com