Российские войска обстреляли Лиман: погибли по меньшей мере шесть человек

По его информации, в субботу в 10 часов утра российские войска нанесли удар по городу из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В рельтате удара пострадали жилой дом и магазин, сообщает Русская служба ВВС.

"Российские террористы продолжают атаковать мирных жителей Донецкой области", - сообщил Кириленко, добавив, что "все преступления тщательно документируются".

В Донецкой области, вблизи линии фронта, Россия регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

В пятницу в результате таких обстрелов были ранены пять жителей области.

В МВД Украины уточнили, что среди погибших в Лимане - четыре женщины и двое мужчин.

В целом же за 500 дней войны России в Украине в Донецкой области были убиты 1596 мирных жителей, еще 3809 пострадали, свидетельствует обобщенная информация местных властей.

Утром в субботу Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки российские войска осуществили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, нанося удары как по позициям вооруженных сил Украины, так и по населенным пунктам.