Латвийская байдарка-двойка заняла первое место на молодежном чемпионате мира

Чамане и Берзиня, которые показали лучший результат на предварительном заезде и сразу же обеспечили место в финале, в борьбе за медали прошли дистанцию за 1 минуту и 22,03 секунды, финишировав первыми.

Латышки обогнали ближайших преследовательниц - команду из Венгрии - на 0,5 секунды, а занявшая третье место итальянская двойка отстала от победителей почти на секунду.

В свою очередь в финале С или в борьбе за 19-е место двойка Рихард Прусис и Мартиньш Алдис добрались до финиша на дистанции 500 метров за 1 минуту и 43,55 секунды, заняв девятое место в заплыве и 27-ю позицию в общем зачете.

Кристиан Лаурис в финале С на 1000 метров показал время четыре минуты и 7,16 секунды, что дало восьмое место в заплыве и 26-е в общем зачете.

На параллельно проходящем чемпионате мира U-23 чемпионка мира Элизабете Виксне в финале на 1000 метров показала время 4 минуты и 15,12 секунды, уступив победительнице Жоке Чикош из Венгрии 14,85 секунды, и заняла девятое место.