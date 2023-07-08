Видео и фото ⟩ За время войны в Украине зафиксировано 94 000 военных преступлений со стороны России

"Пятьсот дней назад путинская Россия запустила конвейер войны на полную мощность. 94 тысячи военных преступлений, 115 тысяч разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Более 10,5 тысяч убитых мирных украинцев. Среди них - почти 500 детей", - сообщил Костин.

Он похвалил постоянную работу Службы безопасности Украины и полиции, которые, зачастую очень близко к линии фронта, обобщают доказательства привлечения российских военных к ответственности в национальных и международных судах.

"Уже есть 353 подозреваемых. 219 - обвиняемые, 53 преступника получили приговоры в украинских судах", - сообщил Костин.

В качестве успеха Костин упомянул, что в сотрудничестве с Международным уголовным судом, Международная коалиция выдала ордер на задержание Владимира Путина.

"В Гааге уже приступил к работе Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины - первый элемент будущего трибунала", - подчеркнул прокурор.

Также был создан Международный реестр ущерба, который является первым шагом для обеспечения компенсаций пострадавшим от войны.

Фото: зверства в Буче (Украина)