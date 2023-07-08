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NEPLP аннулировал EHR Latviešu hiti разрешение на вещание

rus.tvnet.lv
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Микрофон радио. Иллюстративное фото.
Микрофон радио. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) аннулировал разрешение на вещание EHR Latviešu hiti, свидетельствует опубликованная в официальном издании Latvijas Vēstnesis информация.

Как указывает NEPLP, разрешение на вещание аннулировано по просьбе радио EHR Latviešu hiti.

В то же время информация Firmas.lv свидетельствует о том, что деятельность прекращена у EHR Latviešu hiti и Latviešu hiti, которые принадлежали Super FM infrastruktūra, и которые планировалось объединить. При этом Super FM infrastruktūra с 26 мая переименована в EHR Latviešu hiti.

EHR Latviešu hiti и Latviešu hiti работу прекратили 23 мая.

Также 23 мая на 181 900 евро увеличен основной капитал реорганизованногоEHR Latviešu hiti, который в дальнейшем будет составлять 184 700 евро.

Решение об объединении EHR Latviešu hiti и Latviešu hiti было принято 14 января.

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