NEPLP аннулировал EHR Latviešu hiti разрешение на вещание

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) аннулировал разрешение на вещание EHR Latviešu hiti, свидетельствует опубликованная в официальном издании Latvijas Vēstnesis информация.
В то же время информация Firmas.lv свидетельствует о том, что деятельность прекращена у EHR Latviešu hiti и Latviešu hiti, которые принадлежали Super FM infrastruktūra, и которые планировалось объединить. При этом Super FM infrastruktūra с 26 мая переименована в EHR Latviešu hiti.
EHR Latviešu hiti и Latviešu hiti работу прекратили 23 мая.
Также 23 мая на 181 900 евро увеличен основной капитал реорганизованногоEHR Latviešu hiti, который в дальнейшем будет составлять 184 700 евро.
Решение об объединении EHR Latviešu hiti и Latviešu hiti было принято 14 января.
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