NEPLP аннулировал EHR Latviešu hiti разрешение на вещание

В то же время информация Firmas.lv свидетельствует о том, что деятельность прекращена у EHR Latviešu hiti и Latviešu hiti, которые принадлежали Super FM infrastruktūra, и которые планировалось объединить. При этом Super FM infrastruktūra с 26 мая переименована в EHR Latviešu hiti.