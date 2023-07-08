Фото и видео ⟩ Зеленский из Турции вернулся с пятью освобожденными из российского плена командирами "Азов"

"Вернулись домой из Турции и привезли домой наших героев. В конце концов вместе с близкими будут украинские солдаты Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волинский, Олех Хоменко, Денис Шлеха", - написал Зеленский в Telegram.

Следом Зеленский опубликовал видео, на котором все пять командиров "Азова" видны в самолете президента Украины.

Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

Слава Україні!



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We are returning home from Türkiye and bringing our heroes home.… pic.twitter.com/SLX3RIWPiy — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023

Напомним, 8 июля - это ровно 500 дней с начала войны в Украине. В этот день президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Турции, посетил собор Святого Георгия (Стамбул), где была отслужена панихида по жертвам войны.