Главное за 8 июля ⟩ Инаугурация Ринкевича, 500 дней войны и продолжающийся Праздник песни

В Огрскую государственную гимназию зачислены девять 10-х классов, сообщает агентство LETA.

За рубежом:

​8 июля — ровно 500 дней с начала войны в Украине. В этот день президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Турции, посетил собор Святого Георгия (Стамбул), где была отслужена панихида по жертвам войны.

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся с визита в Турцию вместе с командирами отряда "Азов", которые после падения Мариуполя были интернированы в Турцию.

Вечером в пятницу, 7 июля, парашютист застрял в антеннах таллиннской телебашни примерно на час и был вызволен спасателями в ходе сложной спасательной операции, пишет Rus.Postimees.

Все заявленные запасы химического оружия в мире необратимо уничтожены. Об этом говорится в сообщении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), распространенном в пятницу, 7 июля.

Жительница Южной Африки сняла на видео борьбу двух черных мамб во дворе дома. Обе змеи длиной более 2,4 метра и чрезвычайно ядовиты.

Интересное чтиво:

В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что однажды украинский певец Дима Монатик (Monatik) подарил ей свою вещь, купленную во Франции.