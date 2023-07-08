Главное за 8 июля ⟩ Инаугурация Ринкевича, 500 дней войны и продолжающийся Праздник песни

8 июля 2023 года вошло в историю Латвии тем, что именно сегодня Эдгар Ринкевич официально вступил в должность президента страны. Кроме того продолжает идти Праздник песни и танца. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В субботу избранный президентом Латвии Эдгар Ринкевич принес торжественную присягу в Сейме, став седьмым президентом государства после восстановления независимости Латвии.
Во время своего президентства новый президент Латвии Эдгар Ринкевич обещает отстаивать правовую и справедливую Латвию, благосостояние людей, инклюзивное и уважительное общество, заявил он в своем первом выступлении в Сейме в новом статусе.
В пятницу, 7 июля, Праздник песни и танца продолжался в Риге на стадионе "Даугава", где прошло большое танцевальное представление Mūžīgais dzinējs. Люди начали собираться на стадионе с 21:00, отмечает TVNET. Насладитесь шоу на фото!
Во время генеральной репетиции концерта Tīrums. Dziesmas ceļš произошел забавный случай, когда дирижер буквально стала Золушкой. Впрочем, увидели это лишь самые внимательные!
Журналист и ведущий передач Арнис Краузе опубликовал в Twitter видео из закулисья Праздника песни и танца и львовским хором мальчиков "Дударик". Участники хора надеются, что люди в субботу, 8 июля, посетят их концерт в Домском соборе.
Пара Шлесерсов - Айнарс и Инесе также посетили Праздник песни и танца. На концерт Инесе Шлесере оделась в стиле народного костюма, особое внимание привлекло непривычное место закрепления сакты - элемента народного латышского костюма. Это стало причиной для жестких комментариев в социальным сетях.
В Огрскую государственную гимназию зачислены девять 10-х классов, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
8 июля — ровно 500 дней с начала войны в Украине. В этот день президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Турции, посетил собор Святого Георгия (Стамбул), где была отслужена панихида по жертвам войны.
Президент Украины Владимир Зеленский вернулся с визита в Турцию вместе с командирами отряда "Азов", которые после падения Мариуполя были интернированы в Турцию.
Вечером в пятницу, 7 июля, парашютист застрял в антеннах таллиннской телебашни примерно на час и был вызволен спасателями в ходе сложной спасательной операции, пишет Rus.Postimees.
Все заявленные запасы химического оружия в мире необратимо уничтожены. Об этом говорится в сообщении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), распространенном в пятницу, 7 июля.
Жительница Южной Африки сняла на видео борьбу двух черных мамб во дворе дома. Обе змеи длиной более 2,4 метра и чрезвычайно ядовиты.
Интересное чтиво:
В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что однажды украинский певец Дима Монатик (Monatik) подарил ей свою вещь, купленную во Франции.
Несколько известных распространителей теорий заговора и встревоженные пользователи Facebook поделились видео, на котором видно, как на репетициях Праздника песни и танца видно, как для охлаждения участников распыляют водяной туман. Несмотря на то, что авторы видео напрямую не сеют подозрения, в комментариях прозвучало мнение, что в нем содержатся вредные вещества, дезинфекционное средство, яд и даже Covid. Некоторые называют это новым порядком, другие - фильмом ужасов. Однако для опасений основания нет, так как ничего опасного на эстраде в Межапарке не распыляют. Этим видео поделились более 400 человек.
Американская рэп-звезда Lil Pump выступит в субботу, 8 июля, в квартале Андрейоста (AOK) в Риге. Его музыку прослушали более 4,3 миллиарда (!!!) раз на различных онлайн-площадках, а перед своим первым выступлением в Латвии рэпер дал эксклюзивное интервью онлайн-журналу TVNET GROUP Klik.
Российская армия вводит в бой всё новые и новые резервы, пытаясь остановить продвижение украинских войск на южном и бахмутском направлениях. Российское командование утверждает, что ВСУ не достигли ни одной из поставленных целей; разочарование медленными темпами украинского наступления сквозит и в статьях некоторых западных СМИ. И тем не менее в каждом ежедневном сообщении российских военкоров можно увидеть строчки: "противнику удалось продвинуться", "противник занял часть стратегических высот", "противник имел некоторый успех".
Эксперт Берлинского центра Карнеги Максим Саморуков рассказал в интервью DW о том, каков расчет Лукашенко в ситуации вокруг Пригожина, и о том, зачем Беларуси "вагнеровцы".
Евангелическо-лютеранская церковь Эстонии (EELK) решила, что - изначально временно - церковь не будет принимать заявления от людей, которые с нового года хотят зарегистрировать свой брак в церкви. По словам архиепископа Урмаса Вийлма, церковь взяла время подумать, и осенью будет решаться, что будет дальше. Об этом пишет Rus.Postimees.
Нидерландский футбольный клуб "Херенвен", как и большинство команд этим летом, в своих социальных сетях представил новую выездную форму на следующий сезон. К большому удивлению руководства клуба, новый комплект не всем пришёлся по душе и на них обрушился поток критики.
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