Прямая трансляция ⟩ Вместе быть и чувствовать! Закулисье танцевального представления Mūžīgais dzinējs

У зрителей прямой передачи будет возможность посмотреть на происходящее глазами танцоров и почувствовать их эмоции вместе с ведущими трансляции Марой Слеей и Ритваром Томом Логинсом.

Смотрите прямую трансляцию!

Прямая трансляция закулисья танцевального представления Mūžīgais dzinējs и видеозапись (после завершения прямого эфира) бесплатно можно просмотреть также в приложениях LMT Viedtelevīzija или TVNET.

Видео: Взгляд на одну из репетиций представления