XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца приближается к кульминации. TVNET вместе с LMT Viedtelevīzija приглашает сегодня, 8 июля, с 21:30 в прямом эфире понаблюдать, что происходит за кулисами танцевального представления Mūžīgais dzinējs.
Прямая трансляция ⟩ Вместе быть и чувствовать! Закулисье танцевального представления Mūžīgais dzinējs
У зрителей прямой передачи будет возможность посмотреть на происходящее глазами танцоров и почувствовать их эмоции вместе с ведущими трансляции Марой Слеей и Ритваром Томом Логинсом.
Смотрите прямую трансляцию!
Прямая трансляция закулисья танцевального представления Mūžīgais dzinējs и видеозапись (после завершения прямого эфира) бесплатно можно просмотреть также в приложениях LMT Viedtelevīzija или TVNET.
Видео: Взгляд на одну из репетиций представления
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