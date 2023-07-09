На случай, если потеряются: на пляже в Юрмале доступны браслеты для детей

При помощи браслетов спасательная служба планирует облегчить обнаружение детей в случае, если они потерялись. Потерявшиеся дети - одно из наиболее частых событий на пляже, требующих вмешательства спасателей. Однако за безопасность детей на пляже в первую очередь отвечают родители или те, кто за ними присматривает, отмечает представитель муниципальной полиции Юрмалы Риналдс Лиепиньш. Отдых на пляже у воды связан с рисками, и от своих детей нельзя отвлекаться ни на минуту, напоминает Лиепиньш.