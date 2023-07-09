На случай, если потеряются: на пляже в Юрмале доступны браслеты для детей

Для безопасного отдыха с детьми на пляже в Юрмале в жаркие дни доступны браслеты, на которых можно написать контактную информацию родителей ребенка. Браслеты можно получить на спасательной станции на пляже в Майори, Булдури и Каугури.
При помощи браслетов спасательная служба планирует облегчить обнаружение детей в случае, если они потерялись. Потерявшиеся дети - одно из наиболее частых событий на пляже, требующих вмешательства спасателей. Однако за безопасность детей на пляже в первую очередь отвечают родители или те, кто за ними присматривает, отмечает представитель муниципальной полиции Юрмалы Риналдс Лиепиньш. Отдых на пляже у воды связан с рисками, и от своих детей нельзя отвлекаться ни на минуту, напоминает Лиепиньш.
Детям в возрасте до 12 лет ходить в воду без надзора взрослых запрещено. В ситуации, когда ребенок пропал на пляже, необходимо незамедлительно сообщать спасателям - чем быстрее будут начаты поиски, тем меньше тревоги это доставит родителям и самому ребенку. Номер телефона спасательной службы в Юрмале - 29444810.
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