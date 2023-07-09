Большим концертом в Риге завершится Праздник песни и танца

В воскресенье, 9 июля, заканчивается Праздник песни и танца, и в Риге пройдут несколько мероприятий и заключительный концерт "Вместе вверх" (Kopā augšup), сообщили агентству LETA в Латвийском национальном культурном центре.
Центральным событием праздника станет заключительный концерт "Вместе вверх", который начнется в 19.30 на Большой сцене Межапарка. Концерт посвящен 150-летию традиции Праздника песни, а также общему и светлому завтрашнему дню для всех нас.
На обновленной сцене Межапарка под руководством опытных главных дирижеров и почетных главных дирижеров выступят смешанные хоры, женские, мужские, детские и молодежные хоры, духовые оркестры и ансамбли игры на кокле.
Прозвучат 15 любимых хоровых песен, выбранных самими хористами из золотого фонда Праздника песни.
Перед участниками и посетителями концерта выступит новый президент Эдгар Ринкевич, который находится в должности всего второй день. Он также планирует принять участие в ночной спевке.
В концерте примут участие оркестр штаба Национальных вооруженных сил, группа Raxtu raxti, инструментальная группа Saucejas, Tarkški, Suitu dudenieki, Austras koks, Марина Ребека, Агнесе Пауниня, Анце Краузе, Элина Сейле, Алиса Баумане, в концерте примут участие Камила Силиня, Паула Бичка, Оливия Гулбе, Александра Шпицберга, Кристине Каркле-Калниня и другие.
После заключительного концерта с полуночи на Большой эстраде сцене Межапарка состоится традиционная ночная спевка. Раз в пять лет участники Праздника песни и танца, зрители и организаторы объединяются в большой хор, чтобы спеть любимые песни.
Хотя воскресенье, 9 июля, является днем закрытия Праздника песни и танца, еще можно посетить несколько мероприятий, например, выступление вокальных ансамблей на Эспланаде в 10:00, "День бардов" в 12 часов в Верманском саду.
Понедельник после окончания Праздника песни и пляски будет выходным днем.
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