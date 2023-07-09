Лангманис занял первое место на чемпионате Европы по BMX

Лангманис уверенно вышел в полуфинал, победив на предварительном этапе, в 1/8 финала и четвертьфинале. В полуфинале он занял второе место, уступив конкуренту почти полсекунды.

В финале Лангманис показал лучший результат и опередил ближайшего соперника на 0,324 секунды.

Кроме того, в юниорской конкуренции представители из Латвии Рафаэль Ноа Лааке и Микусс вышли в 1/8 финала и финишировали в своих заездах на шестой и седьмой позиции, завершив соревнования на 48-м и 49-м местах. В свою очередь Давис Янис Элбертс и Хуго Илвис Эйхенталс завершили выступления на 53-й и 73-й позиции.

В то же время Стуришка показала второе время на предварительном этапе, а в четвертьфинале и полуфинале была самой быстрой. В финале латвийская спортсменка заняла второе место, уступив победительнице 0,552 секунды.

В конкуренции взрослых Кристенс Кригерс в первом заезде был шестым, а во втором занял второе место, что позволило квалифицироваться на четвертьфинал. В следующем круге соревнований он занял восьмое место и в полуфинал не прошел, завершив соревнования на 31-м месте.

Микус Давис Страздиньш в первом заезде был восьмым, а во втором он финишировал третьим, однако этого для выхода в четвертьфинал не хватило, и он в итоге занял 33-е место.

Кроме того, в возрастной группе U-23 Мартиньш Эмилс Трейманис был седьмым после первого заезда, а второй завершил на четвертой позиции. Он не вышел в четвертьфинал и занял в общем зачете 50-е место