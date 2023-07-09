В субботу, 8 июля, на прошедшем в Домском соборе концерте украинского академического хора мужчин и мальчиков "Дударик" кроме украинских песен и опуса И.С. Баха Ave Maria прозвучали как гимн Латвии, так и произведение композитора Мартиньша Брауна "Saule, Pērkons, Daugava".
Видео ⟩ Посмотри! Украинский хор "Дударик" исполняет композицию Мартиньша Брауна "Saule, Pērkons, Daugava"
"Дударик" - всемирно известный творческий коллектив, который дал более 2500 концертов в самых престижных концертных залах Украины и мира, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке, Собор Парижской Богоматери, Air Place в Ванкувере, Дворец "Украина", Национальную филармонию в Варшаве, Украинскую национальную оперу, Национальную филармонию Украины и др.
Хор был удостоен Национальной премии имени Тараса Шевченко, высшей национальной культурной награды Украины, а также многих других наград.
Концерт в Домском соборе сопровождала органистка Иоланта Баринска, которая после окончания Латвийской академии музыки имени Язепа Витолса училась в Музыкальной консерватории Энсхеде, Международной органной академии Лейфст Брюк и в Зальцбурге у профессора Х. Мецгера.
Напомним, перед концертом участники хора были встревожены, придут ли зрители на их концерт. После того, как информация об этом распространилась в соцсетях, билеты на мероприятие были раскуплены почти полностью, а перед концертом в Домский собор выстроилась длинная очередь зрителей.
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