VDD не видит прямой угрозы для Латвии от ЧВК "Вагнер"

В соответствии со своей компетенцией VDD постоянно получает информацию о деятельности российской группировки наемников "Вагнер" и оценивает связанные с этим риски как для национальной, так и для региональной безопасности.

С момента вторжения России в Украину VDD в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной в усиленном режиме осуществляет меры миграционного контроля с целью недопущения въезда в Латвию иностранцев, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Латвия.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил в четверг, что глава "Вагнера" Евгений Пригожин, приехавший в Беларусь после мятежа вагнеровцев, вернулся в Россию.

Уже сообщалось, что Пригожину и бойцам "Вагнера" 24 июня было предложено убежище в Беларуси, чтобы они прекратили начатый в России военный мятеж.

В Белоруссию прибыло немного бойцов группы "Вагнер", заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы наблюдали подготовительные работы к приему больших групп вагнеровцев в Беларуси", - сказал Столтенберг.