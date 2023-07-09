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За сутки поймано 15 пьяных водителей; шестеро лишатся машин

rus.tvnet.lv/LETA
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Пьяный водитель. Иллюстративное фото
Пьяный водитель. Иллюстративное фото Фото: Africa Studio/Shutterstock

В субботу в Латвии было поймано 15 пьяных водителей, у шести из них будут конфискованы автомобили, сообщает агентство LETA.

В Рижском регионе пойманы шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения, в Земгале и Видземе по три, в Курземе - 2, а в Латгале - один пьяный водитель.

В девяти случаях водителям грозит уголовная ответственность, в шести случаях будет конфисковано транспортное средство, а в трех - взыскана его стоимость.

В ДТП пострадали 27 человек

Вчера в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 27 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Всего за субботу зарегистрировано 136 ДТП.

Среди пострадавших трое пешеходов, четверо велосипедистов и двое водителей электросамокатов.

Всего сотрудниками полиции составлено 355 протоколов о нарушении правил дорожного движения. Шесть из них были за агрессивное вождение и 200 за превышение скорости.

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