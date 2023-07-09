Из-за инцидента Литва закрыла пропускной пункт "Мядининкай" на границе с Беларусью

Пропускной пункт был закрыт в субботу после 13 часов после того, как гражданин Пакистанпа пытался въехать в Литву, предоставив поддельные румынские документы. Литовские пограничники отправили пакистанца обратно в Беларусь, однако белорусские пограничники отказались его впускать.

Как рассказали агентству BNS в Государственной пограничной службе Литвы, литовские пограничники передают гражданину Пакистана продукты питания и воду.

Водителей, которые подъезжают к погранично-контрольному пункту "Мядининкай", пограничники отправляют на другие пункты. Границу разрешено пересекать только автобусам с литовскими номерами и дипломатическому транспорту.

По информации погранохраны Литвы, за прошедшие сутки на границе с Беларусью не было зафиксировано других случаекв, когда мигранты пытались незаконно проникнуть в Литву.