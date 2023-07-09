Видео ⟩ Тысячи молний над Европой

Впечатляющее видео, снятое с помощью нового космического инструмента, предназначенного для более точного наблюдения за грозами, показывает тысячи молний, сверкающих над Европой, Африкой и Атлантическим океаном.
Снимки были сделаны спутником Meteosat-12 на высоте около 36 000 километров над Землей. Метеорологи нуждаются в спутниках на таких высотах, поскольку так орбитальная скорость спутника совпадает со скоростью вращения Земли, что позволяет им одновременно наблюдать за одной частью земного шара и видеть, как развиваются погодные явления.
Сильные бури часто предсказываются по быстрым изменениям в активности молний. Наблюдая за этими изменениями, метеорологи могут получить дополнительное подтверждение своих прогнозов, сообщает Live Science.
Видео: Молнии над Европой
По мере изменения климата в Европе и других странах все чаще будут происходить сильные бури, сопровождающиеся дождем, градом и сильным ветром. Возможность их прогнозирования дает метеорологам возможность быстрее предупредить наиболее уязвимые части населения.
Meteosat-12 - первый из семейства из шести новых метеорологических спутников, которые помогут миру справиться с последствиями изменения климата. Второй спутник будет запущен на околоземную орбиту в следующем году.
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