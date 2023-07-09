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Прямая трансляция ⟩ Кульминация Праздника песни: заключительный концерт Kopā augšup и его закулисье

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Концерт Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой эстраде в Межапарке
Концерт Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой эстраде в Межапарке Фото: Jānis Škapars /TVNET GRUPA

TVNET и LMT Viedtelevīzija предлагает прямую трансляцию завершения XXVII вселатвийского праздника песни и XVII праздника танца - приглашаем сегодня, 9 июля, с 19:00 отправиться за кулисы заключительного концерта Kopā augšup в Межапарке.

Ведущие трансляции Мара Слея и Ритвар Том Логинс отправятся в ряды певцов, чтобы вместе с участниками праздника прожить проведение заключительного концерта и те эмоции, которые находятся за кулисами.

Смотрим прямую трансляцию

Прямую трансляцию из закулисья танцевального представления Mūžīgais dzinējs и видеозапись (после завершения прямого эфира) бесплатно можно просмотреть также в приложениях LMT Viedtelevīzija или TVNET.

Фото: люди собираются на финальный концерт 

Фото: танцевальное выступление Mūžīgais dzinējs

Фото: концерт Tīrums. Dziesmas ceļš на Большой эстраде в Межапарке

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