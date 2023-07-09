Главное за 9 июля ⟩ Завершение Праздника песни, срыв грузинского ЛГБТ-прайда и фейки о рижском "Динамо"

Вечером в субботу, 8 июля, в квартале Андрейоста (AOK) в Риге выступил суперзвезда американского рэпа Lil Pump. Это был первый визит музыканта в страны Балтии, состоявшийся в рамках европейского тура. Смотрите фото с концерта!

В Латвии пойман рекордно большой карп, сообщает рыболовный портал Copeslietas.lv.

За рубежом:

Ряд Telegram-каналов российских военкоров сообщил о том, что генерал Валерий Герасимов смещен с поста командующего объединенной группировкой войск в Украине. На его место якобы назначен генерал-полковник Михаил Теплинский.

Замминистра обороны Украины Анны Маляр упомянула в числе успешных операций ВСУ удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года. Это следует из ее сообщения в Telegram, обнародованного в субботу, 8 июля.

​Вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине привел к редким до этого разногласиям в стане союзников США. Одна за другой западные страны делают публичные заявления, выражая беспокойство в связи с решением Вашингтона. В частности, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Испания уже объявили, что выступают против использования этого оружия.

В воскресенье, 9 июля, уже второй день закрыт литовский погранично-контрольный пункт "Мядининкай" на границе с Беларусью, так как белорусские пограничники отказались принимать обратно гражданина Пакистана, пытавшегося въехать в Литву по поддельным документам.