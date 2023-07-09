Главное событие в Латвии 9 июля - заключительный концерт Праздника песни и танца. Но в стране и мире происходило еще много чего. Обо всем этом можно прочитать в ежедневном дайджесте новостей от RUS TVNET.
Главное за 9 июля ⟩ Завершение Праздника песни, срыв грузинского ЛГБТ-прайда и фейки о рижском "Динамо"
Новости Латвии:
TVNET и LMT Viedtelevīzija предлагают прямую трансляцию завершения XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII Праздника танца - приглашаем сегодня, 9 июля, с 19:00 отправиться за кулисы заключительного концерта Kopā augšup в Межапарке.
Сегодня президент Эдгар Ринкевич встретился с главными дирижерами и руководителями Праздника песни и танца и поблагодарил их за вклад в укрепление латышскости, сообщили агентству LETA в пресс-службе президента.
В субботу более 17 000 танцоров выступали в танцевальном представлении Mūžīgais dzinējs, радуя зрителей. В то же время внимательные пользователи Интернета заметили, как в ходе прямой трансляции LTV модераторов от потенциально неловкого момента спас какой-то бодрый танцор.
В субботу, 8 июля, на прошедшем в Домском соборе концерте украинского академического хора мужчин и мальчиков "Дударик" кроме украинских песен и опуса И. С. Баха Ave Maria прозвучали как гимн Латвии, так и произведение композитора Мартиньша Браунса Saule, Pērkons, Daugava.
В передачу Bez Tabu обратился мужчина, переживший на автозаправочной станции в Талси очень неприятную ситуацию.
Латвийский боец ММА Александр Чижов одержал победу в первом бою европейского турнира легкого дивизиона PFL (Professional Fighters League).
Вечером в субботу, 8 июля, в квартале Андрейоста (AOK) в Риге выступил суперзвезда американского рэпа Lil Pump. Это был первый визит музыканта в страны Балтии, состоявшийся в рамках европейского тура. Смотрите фото с концерта!
В Латвии пойман рекордно большой карп, сообщает рыболовный портал Copeslietas.lv.
За рубежом:
Ряд Telegram-каналов российских военкоров сообщил о том, что генерал Валерий Герасимов смещен с поста командующего объединенной группировкой войск в Украине. На его место якобы назначен генерал-полковник Михаил Теплинский.
Замминистра обороны Украины Анны Маляр упомянула в числе успешных операций ВСУ удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года. Это следует из ее сообщения в Telegram, обнародованного в субботу, 8 июля.
Вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине привел к редким до этого разногласиям в стане союзников США. Одна за другой западные страны делают публичные заявления, выражая беспокойство в связи с решением Вашингтона. В частности, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Испания уже объявили, что выступают против использования этого оружия.
В воскресенье, 9 июля, уже второй день закрыт литовский погранично-контрольный пункт "Мядининкай" на границе с Беларусью, так как белорусские пограничники отказались принимать обратно гражданина Пакистана, пытавшегося въехать в Литву по поддельным документам.
Запланированный в Тбилиси на субботу, 8 июля, фестиваль Tbilisi Pride Fest был сорван участниками шествия противников ЛГБТ-сообщества. Несколько сотен человек - по разным оценкам СМИ, от 300 до 5 тысяч - прошли к территории фестиваля на озере Лиси, после чего прорвались через оцепление полиции и начали громить объекты на территории мероприятия, грабить палатки с товарами и сжигать ЛГБТ-атрибутику, сообщает грузинское издание Paper Kartuli.
Интересное чтиво:
Во вторник, 4 июля, на Большой эстраде Межапарка - в Серебряной роще - прошла репетиция концерта "Чистота. Путь песни" (Tīrums. Dziesmas ceļš). Уже с первых мгновений на заполненной певцами эстраде (пусть и не полностью и не в народных костюмах) где-то внутри начал тикать метроном, отсчитывая: "Сейчас начнется... Сейчас начнется...". Но за каждым фасадом есть задворки, которые не нужно воспринимать как нечто плохое или некрасивое. Это основа, фундамент, на который опирается красивая постройка. Это грубые кирпичи, а не обработанные, закругленные колонны.
В конце прошлой недели один из крупнейших новостных порталов Латвии написал о том, что рижское "Динамо" прекратило существование. Громкий заголовок подхватил ряд местных СМИ, а также российские спортивные порталы. Правда, эта новость оказалась ложной.
Подобно тому как кассы самообслуживания заменяют продавцов в продуктовых магазинах, чат-боты, продающие наркотики через мессенджер Telegram, заменяют наркодилеров в Таллинне, пишет Rus.Postimees. "Десять из десяти, инновационно и современно. Круглосуточное обслуживание, вечеринка никогда не заканчивается", - говорит постоянный клиент Талис.
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET рассказывает о самых абсурдных слухах недели. Итак, о чем на этот раз писала желтая пресса.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал возвращение командиров с "Азовстали" в Украину "абсолютным нарушением имеющихся договоренностей" между Москвой, Киевом и Анкарой.
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