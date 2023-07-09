СМИ: Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО

Правительство Германии на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, будет настаивать на отсрочке вступления Украины в альянс из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Об этом сообщила в субботу, 8 июля, газета The Telegraph со ссылкой на источник в НАТО.

По словам собеседника издания, в ходе предстоящей встречи Берлин призовет союзников сосредоточиться на предоставлении Киеву гарантий безопасности, а не на предложениях присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Берлин сдержанно относится к перспективе предложить немедленное членство. Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, чтобы, по сути, заблокировать членство" - сказал источник. Он добавил, что Берлин не хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин "потенциально протестировал статью 5" Устава НАТО о коллективной обороне.

Гарантии безопасности для Украины

Как пишет The Telegraph, США, Великобритания и страны Евросоюза разрабатывают двусторонние гарантии безопасности, которые, по их мнению, помогут защитить Украину в отсутствие членства в НАТО. Однако некоторые восточноевропейские лидеры, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считают, что Украине на саммите в Вильнюсе нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.

Ранее президент США Джо Байден назвал преждевременным вопрос вступления Украины в НАТО. Он предложил Киеву гарантии безопасности на примере Израиля, то есть выделение материальной помощи.