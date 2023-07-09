"Любимые люди Латвии!" Что сказал Ринкевич на завершительном концерте Праздника песни

"Дорогой латышский народ и любимые люди Латвии! Прекрасные участники Праздников песни и танца! Сегодня я от души взволнован и рад быть с вами в этой сверкающей Серебряной роще. Спасибо всем участникам и организаторам праздника за то, что вы сделали Латвию такой прекрасной! Благодарю вас, вы все замечательные!

Вот уже третью сотню лет из всех краев и городов Латвии, со всего мира мы все собираемся вместе, чтобы подтвердить веру каждого поколения в наши корни и свободу нашей Латвии.

Мы благодарны тем латышам, которые 150 лет назад заложили песенную традицию. И песня - это свидетельство пути нашего народа, нашей Латвии, нашей принадлежности, пробуждения и государственности. С песней мы добились свободы, с песней мы шли на войну и с песней мы пережили победу.

Сегодня вечером давайте сплотимся, споем, станцуем - объединимся всем латышским народом. Но уже завтра с той энергией, которую мы получили сегодня, давайте также займемся дальнейшим развитием нашей страны. Так же бодро, как пели, танцевали и радовались!

Латвия сегодня особенно прекрасна, потому что традиция этого праздника - в наших душах. "Куда идет мой народ, туда идет и моя душа". Вместе вверх и вместе вперед - на одном дыхании, как в одной песне и одном танце. Мы можем взрастить и можем построить нашу дорогую Латвию. Да благословит Господь Латвию!"