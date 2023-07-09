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Видео ⟩ Речь президента Латвии Эдгара Ринкевича в завершение Праздника песни и танца

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Речь президента Латвии Эдгара Ринкевича на заключительном концерте Праздника песни и танца
Речь президента Латвии Эдгара Ринкевича на заключительном концерте Праздника песни и танца Фото: Jānis Škapars/TVNET

Историческое событие - XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца в Виестурском саду открыл президент Латвии Эгил Левитс, а речью в завершение праздника участников и зрителей поздравил президент страны Эдгар Ринкевич. В продолжение - сказанная президентом речь. 

"Дорогой латышский народ и любимые люди Латвии! Прекрасные участники Праздников песни и танца! Сегодня я от души взволнован и рад быть с вами в этой сверкающей Серебряной роще. Спасибо всем участникам и организаторам праздника, что вы сделали Латвию таким прекрасной! Благодарю вас, вы все замечательные!

Уже третий век из всех краев и городов Латвии, со всего мира мы все собрались вместе, чтобы каждое поколение вновь подтвердило себе веру в наши корни и свободу для нашей Латвии.

Мы благодарны тем латышам, которые начали традицию песни 150 лет назад. И песня подтверждает путь нашего народа, нашей Латвии, нашей принадлежности, Атмоды и государственности. С песней мы добились свободы, с песней мы шли на войну и с песней мы переживали победу.

С песней сегодня мы будем переговариваться, спеваться, станцовываться - объединяя весь латышский народ. Но уже завтра - с той энергией, которая получена сегодня, займемся дальнейшим развитием нашей страны. Так же бодро, как пели, танцевали и радовались!

Сегодня Латвия особенно красива, потому что праздничная традиция находится в наших душах. "Куда пойдет мой народ, туда пойдет мой дух". Только вверх и вместе - в одном дыхании, как в одной песне и в одном танце. Мы можем содержать и способны поднимать свою любимую Латвию. Господи, благослови Латвию"!

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