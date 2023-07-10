Фото ⟩ Когда хор и зрители поют вместе: как прошла традиционная Ночь пения

В воскресенье, 9 июля, после заключительного концерта на Большой эстраде Межапарка в полночь началась традиционная Ночь пения. Раз в пять лет как участники Праздника песни и танца, так зрители и создатели фестиваля после финального концерта создают большой общий хор и от души поют любимые песни. Взгляните на фотоотчет!
В воскресенье, 9 июля, с размахом прошел XXVII Вселатвиский праздник песни и XVII праздник танца. Центральным событием праздника стал заключительный концерт Kopā augšup. Концерт был посвящен 150-летию традиции Праздника песни и общему и светлому завтрашнему дню для всех нас.
Галерея: Ночь пения после заключительного концерта Праздника песни и танца
На обновленной эстраде Межапарка под руководством опытных главных дирижеров и почетных дирижеров выступили смешанные, женские, мужские, взрослые, детские и молодежные хоры, духовые оркестры и ансамбли национального струнного инструмента кокле.
Также прозвучали 15 любимых хоровых песен, выбранных самими хористами из золотого фонда Праздника песни и по сей день.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!