Ринкевич отправился в первый зарубежный визит

В ходе визита Ринкевич встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, спикером парламента Лаури Хуссаром и министром иностранных дел Маргусом Цахкной.

В конце визита запланирован разговор Ринкевича с эстонскими СМИ.

Первый рабочий визит бывшего президента Эгила Левитса состоялся ровно 4 года назад - 10 июля 2019 года, и также прошел в Эстонии.

Эдгар Ринкевич долгое время занимал пост министра иностранных дел Латвии, а в должность президента вступил в субботу, 8 июля.