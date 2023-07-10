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Ринкевич отправился в первый зарубежный визит

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич во время обращения к участникам и зрителям XXVII Праздника песни и танца
Президент Латвии Эдгар Ринкевич во время обращения к участникам и зрителям XXVII Праздника песни и танца Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 10 июля, президент Эдгар Ринкевич отправится с первым зарубежным визитом в Эстонию, сообщили в президентской канцелярии.

В ходе визита Ринкевич встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, спикером парламента Лаури Хуссаром и министром иностранных дел Маргусом Цахкной.

В конце визита запланирован разговор Ринкевича с эстонскими СМИ.

Первый рабочий визит бывшего президента Эгила Левитса состоялся ровно 4 года назад - 10 июля 2019 года, и также прошел в Эстонии.

Эдгар Ринкевич долгое время занимал пост министра иностранных дел Латвии, а в должность президента вступил в субботу, 8 июля.

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