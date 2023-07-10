За день произошло множество событий - новый президент Латвии отправился в свой первый зарубежный визит, рижане начали получать первые счета за не сортировку мусора, а у тысяч жителей еще есть шанс снизить повышение тарифов на распределение электроэнергии. Об этих и других новостях уходящего понедельника, 10 июля, расскажет RUS TVNET.
Главное за 10 июля ⟩ Штрафы за не сортировку мусора, предстоящий саммит НАТО и достоверные потери РФ в Украине
Новости Латвии:
В июне многих жителей Риги удивила новая статья расходов в их коммунальных счетах. Рижан начали штрафовать за неправильную сортировку мусора и мешающую коммунальщикам парковку. Что это за штрафы и что делать, чтобы их не получать, разбирался RUS TVNET.
Сегодня, 10 июля, президент Эдгар Ринкевич отправится с первым зарубежным визитом в Эстонию, сообщили в президентской канцелярии.
С 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls, в связи с чем в счетах за электричество, которые мы получим в августе, каждый заметит, что плата за обслуживание подключения к электросети стала значительно выше. Однако не для всех рост будет одинаковым. Для одних он составит пару евро, а другим придется считаться с суммами на несколько десятков евро больше. Но есть и часть жителей, которые могут добиться меньшего роста расходов, если только сами приложат немного усилий.
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш выставил в своем Facebook совместное фото с мэром Огре Эгилом Хелманисом (Нацобъединение), подписав снимок "Два города. Два хозяина. Две судьбы… Встреча в Риге". Пользователи соцсетей отреагировали на снимок колкими комментариями.
На мероприятие, посвященное инаугурации президента Эдгара Ринкевича, в Рижском замке собралось несколько сотен известных представителей различных отраслей и знаменитостей. Гости были нарядно одеты, особенно дамы, облаченные в длинные вечерние платья. Давайте посмотрим на самые шикарные вечерние наряды праздничного мероприятия и оценим нюансы выбранных фасонов.
За рубежом:
Согласно первому независимому статистическому анализу потерь России в войне против Украины, к настоящему времени погибло почти 50 000 российских солдат.
Лидеры и союзники по НАТО прибывают на саммит НАТО в Вильнюсе, который продлится два дня и начнется во вторник, 11 июля.
К саммиту НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля готовится пакет помощи Украине, рассказала в интервью агентству ЛЕTA заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже.
В демонстрации представителей ЛГБТ-сообщества в Кельне, по данным организаторов, приняли участие 60 тысяч человек и почти 230 групп - больше, чем когда-либо прежде.
Владимир Путин встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после его попытки мятежа, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее об этом со ссылкой на источники в западной разведке написала французская газета Libération.
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Вечером в воскресенье, 9 июля, на Большой эстраде Межапарка с размахом завершился XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца. TVNET предлагает посмотреть на самые впечатляющие фотомоменты заключительного концерта Kopā augšup!
В воскресенье, 9 июля, после заключительного концерта на Большой эстраде Межапарка в полночь началась традиционная Ночь пения. Раз в пять лет как участники Праздника песни и танца, так зрители и создатели фестиваля после финального концерта создают большой общий хор и от души поют любимые песни. Взгляните на фотоотчет!
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Pūt, vējiņi (лив. Pūgõ tūļ - "дуй, ветер") - старинная ливская свадебная песня, попавшая в фольклор и теперь считающаяся латышской народной песней. Исследователи фольклора пришли к выводу, что оно зародилось у даугавских ливов в Видземе: ливский парень отправился на лодке к своей возлюбленной в Курземе с целью жениться. Песня хорошо известна и в Эстонии, и под руководством главного дирижера Праздника песни Мариса Сирмаса она прозвучала в качестве заключительной песни программы праздничного концерта Kopā augšup ("Вместе вверх").
Организаторы Уимблдонского турнира предупредили спортивных болельщиков, посещающих соревнования, чтобы они не использовали молитвенные комнаты в теннисном комплексе для каких-либо иных целей.
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