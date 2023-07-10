Главное за 10 июля ⟩ Штрафы за не сортировку мусора, предстоящий саммит НАТО и достоверные потери РФ в Украине

В июне многих жителей Риги удивила новая статья расходов в их коммунальных счетах. Рижан начали штрафовать за неправильную сортировку мусора и мешающую коммунальщикам парковку. Что это за штрафы и что делать, чтобы их не получать, разбирался RUS TVNET.

С 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls, в связи с чем в счетах за электричество, которые мы получим в августе, каждый заметит, что плата за обслуживание подключения к электросети стала значительно выше. Однако не для всех рост будет одинаковым. Для одних он составит пару евро, а другим придется считаться с суммами на несколько десятков евро больше. Но есть и часть жителей, которые могут добиться меньшего роста расходов, если только сами приложат немного усилий.