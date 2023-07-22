Английские футболистки летают в специальных очках. Что это за аксессуар?

На фотографии звёзды команды Джорджия Стэнвей, Кира Уолш и Элли Робак во время перелёта позировали в одинаковых очках с оранжевыми линзами. Оказывается, это необходимый элемент длительных перелётов.

The Telegraph пишет, что на девушках во время полёта были специальные очки от компании Propeak, которые нужны для того, чтобы игроки легче адаптировались к смене часовых поясов.

Time for the chrono glasses.



Doing our best to beat the jet lag 👊✈️ pic.twitter.com/JhlPDor9r9 — Lionesses (@Lionesses) July 5, 2023

Очки оснащены особыми линзами, которые помогают выработке мелатонина и улучшают качество засыпания. Нужно просто ввести пункт назначения, дату, время вылета и прилёта в мобильном приложении. Программа даст чёткий алгоритм для максимального результата: подскажет, когда нужно носить очки, когда спать и когда просыпаться.

Кроме того, очки синхронизированы с приложением, которое позволяет игрокам контролировать свет, воздействию которого они подвергаются, чтобы они могли бодрствовать или заснуть в оптимальное время.

В синих разработчики рекомендуют спать, а оранжевые носить в течение часа после пробуждения. Такой гаджет можно приобрести примерно за 300 евро.

Помогут ли нововведения английским футболисткам, можно будет узнать во время чемпионата мира, который пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии. Сборная Англии сыграет в одной группе с Гаити, Данией и Китаем.

Действующим чемпионом мира является сборная США, которая выиграла два предыдущих турнира: в 2015 и 2019 годах.