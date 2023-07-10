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16-летнюю российскую теннисистку наказали на Уимблдоне

rus.tvnet.lv
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Мирра Андреева
Мирра Андреева Фото: Reuters/ScanPix

Российская теннисистка Мирра Андреева получила штрафное очко в матче четвёртого круга Уимблдонского турнира против американки Мэдисон Киз.

Матч между Андреевой и Киз завершился поражением 16-летней россиянки со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

В конце третьего сета Андреева получила штрафное очко за брошенную на корт ракетку. Россиянка пыталась объяснить арбитру, что ракетка вылетела из рук случайно, потому что она споткнулась и падала, однако её доводы не были приняты.

После окончания матча россиянка подошла к сопернице американке Мэдисон Кис и традиционно пожала руку, но от традиционного пожатия руки судье отказалась.

В четвертьфинале турнира американка Мэдисон Киз сыграет с белоруской Ариной Соболенко или россиянкой Екатериной Александровой.

16-летняя Андреева второй раз сыграла в основной сетке взрослого турнира "Большого шлема". Месяц назад она стала одной из главных сансаций "Ролан Гаррос" - пройдя квалификацию, Андреева дошла до третьего круга основной сетки. По итогам Уимблдона россиянка, которая сейчас занимает 102-е место в рейтинге, дебютирует в топ-100.

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