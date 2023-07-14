Келси Робинсон - одна из самых титулованных волейболисток сборной США

Келси Робинсон родилась в 1992 году в Элмхерсте (штат Иллинойс), а волейболом начала заниматься в школе Святого Франциска в городе Уитон.

В 2010-2012 годах она играла за команду Университета Теннесси, а в 2013-м - за Университет Небраски-Линкольна в студенческих соревнованиях, в том числе в чемпионатах Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В 2014 году первым профессиональным клубом Робинсон стал китайский "Бэйцзин Байк Моторс", и в том же году она стала чемпионкой мира в составе сборной США на турнире в Италии. Два года спустя американские волейболистки с Робинсон в составе взяли бронзу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Робинсон неизменно выступает за сборную США с 2014 года, выиграв в её составе золото Олимпиады-2020, Гран-при-2015 и Лиги наций (2018, 2019, 2021).

Впоследствии волейболистка играла в Пуэрто-Рико, вновь в Китае, а с командами из Италии ("Имоко Воллей") и Турции ("Вакыфбанк") выигрывала национальные чемпионаты этих стран, а также Лигу чемпионов ЕКВ и клубный чемпионат мира.