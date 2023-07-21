Стефани Хименес - мексиканский вратарь, у которой 1 млн подписчиков

Знакомьтесь, Стефани Хименес - голкипер мексиканского футбольного клуба "Хуарес", которую многие считают самым сексуальным вратарём в женском футболе.
Стефани родилась 20 июня 1994 года в Колиме - это столица одноимённого штата Мексики с населением менее 150 тысяч человек.
Футболом она занимается с самого детства, но первый профессиональный контракт подписала только в 2019 году. Тогда Хименес заключила соглашение с "Тигрес", за который выступала полтора сезона, пока не перешла в "Хуарес". Затем девушка подписала контракт с "Атлетико Сан-Луис", но вскоре вновь вернулась защищать ворота "Хуареса".
Пребывание в "Атлетико Сан-Луис" хоть и было коротким, но принесло свои плоды. Там Стефани познакомилась со своим бойфрендом Кристианом Лопесом, который так же, как и она, ранее защищал ворота нескольких мексиканских клубов.
29-летняя Стефани очень активна не только на футбольном поле, но и в социальных сетях. На TikTok девушки подписаны 100 тысяч человек, а в Instagram у мексиканки свыше 1 миллиона подписчиков.
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