Стефани Хименес - мексиканский вратарь, у которой 1 млн подписчиков

Стефани родилась 20 июня 1994 года в Колиме - это столица одноимённого штата Мексики с населением менее 150 тысяч человек.

Футболом она занимается с самого детства, но первый профессиональный контракт подписала только в 2019 году. Тогда Хименес заключила соглашение с "Тигрес", за который выступала полтора сезона, пока не перешла в "Хуарес". Затем девушка подписала контракт с "Атлетико Сан-Луис", но вскоре вновь вернулась защищать ворота "Хуареса".

Пребывание в "Атлетико Сан-Луис" хоть и было коротким, но принесло свои плоды. Там Стефани познакомилась со своим бойфрендом Кристианом Лопесом, который так же, как и она, ранее защищал ворота нескольких мексиканских клубов.