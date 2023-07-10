Фото, Видео ⟩ Завершился грандиозный Праздник песни и танца! Подводим итоги

Праздничная неделя была настолько насыщенной, что кажется, прошел целый месяц... И участники, и зрители испытывают разные чувства. С 30 июня по 9 июля в Риге проходил Праздник песни и танца, основной темой которого стало 150-летие традиции празднования Праздника песни.
В рамках праздника состоялось более 60 мероприятий и концертов на многих площадках Риги - на сцене Межапарка, стадионе "Даугава", "Арене Рига", в зале на Кипсале, Доме латышского общества Риги, Виестурском и Верманском садах, Рижском русском театре им. М. Чехова, Латвийской национальной опере, Латвийском университете, комплексе Hanzas perons и других местах. Заключительный концерт Kopā augšup ("Вместе вверх") на большой сцене Межапарка - "Серебряной роще" - официально завершил праздник.
Всего в празднике приняли участие 1604 коллектива. 343 хора, 602 танцевальных ансамбля, 56 духовых оркестров, 64 ансамбля ударных инструментов, 74 вокальных ансамбля, 29 ансамблей народной музыки, 112 студий народно-прикладного искусства, 190 фольклорных ансамблей, 59 самодеятельных театральных ансамблей и 75 ансамблей национальных меньшинств.
Пяти самым младшим участникам в настоящее время исполнился один год, и все они внесли свой вклад в концертах фольклорных групп. В празднике активно участвовал 21 пенсионер в возрасте более 90 лет: самым старшим участникам исполнилось 96 лет. На фестиваль зарегистрировалось 40 892 участника, из них 15 809 хористов и 16 848 танцоров. Около 3500 человек участвовали в нескольких коллективах, из них 400 человек совмещали свое участие в хорах и танцевальных коллективах.
Галерея: Концерт открытия Праздника песни и танца
В празднике приняли участие 1790 коллективов - 268 из Курземе, 250 из Латале, 53 из Селии, 599 из Видземе, 152 из Земгале, 377 из Риги и 91 коллектив из диаспор по всему миру.
Среди самых многочисленных коллективов - смешанный хор Cantus Fortis из Риги. К его составе было 100 певцов, хор лютеранской общины Риги в составе 98 человек, духовой оркестр Земессардзе в составе 90 музыкантов, смешанный хор 2-й рижской гимназии, в котором участвовали 88 человек и Бостонский латышский хор, в котором было 85 человек.
Галерея: Участники Праздника песни
В Видземе действуют самые старые и традиционные коллективы - смешанный хор Страупской волости, основанный в 1864 году, смешанный хор Trikāta (основан в 1865 году) и смешанный хор Lāčplēsis (основан в 1865 году). Смешанный хор Ērgļi, основанный в 1873 году. В празднике приняли участие и новые коллективы, созданные в 2020 году - духовой оркестр города Валка и коллектив народного танца Pastalnieki из Ропажского края.
Галерея: С размахом прошел Праздник песни и танца
Галерея: Ночь пения
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