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Фото ⟩ Полиция ищет пропавшего 16-летнего подростка

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Пропавший подросток
Пропавший подросток Фото: Valsts policija

Государственная полиция просит помочь в поисках подростка, который пропал в пятницу, 7 июля.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, они разыскивают Ральфа Яниса Мелдериса, 2007 года рождения, который 7 июля в 19:00 покинул свое место жительства в поселке Стипниеки, в Олайнском крае. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавый, с короткими темными волосами, над правой бровью шрам.

На подростке были синие спортивные штаны, темные кроссовки Nike и, возможно, красная бейсболка. Не исключено, что молодой человек мог находиться в Риге, Огре, Олайне или Елгаве.

Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении подростка, звонить по телефону 67 085 938 или 110.

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