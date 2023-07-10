Видео ⟩ Политолог о речи Ринкевича на Празднике песни и танца

Эксперт добавил, что смирение перед народом идет политику только на пользу, и в целом, судя по тому, что говорилось в социальных сетях, основную мысль выступления люди услышали и восприняли положительно.

Также Раевский положительно оценил лаконичность выступления.

Политолог также отметил, что выступление на Празднике песни - одно из самых сложных выступлений для президента, его произносят только раз в пять лет.

Это была вторая речь Ринкевича после его вступления в должность. Предыдущий президент Эгил Левитс не выступал на заключительном концерте Праздника песни.

Политолог также отметил, что выступление на Празднике песни перекликается с обращением Ринкевича к Сейму, в котором он попытался преодолеть "чувство неудачника", которое может возникнуть в обществе в связи с дискуссиями об экономическом отставании Латвии от своих соседей и отсутствии прогресса.

По его мнению, цель выступления на Празднике песни заключалась в том, чтобы воодушевить жителей и побудить их гордиться своими достижениями.

8 июля Ринкевич сменил на посту президента Левитса, избранного Сеймом 28 мая 2019 года.