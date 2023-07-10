Видео ⟩ Мать двоих погибших младенцев в Тукумсе рассказала о трагедии

Войдя в квартиру, где недавно умерла месячная девочка, журналисты Bez tabu обнаружили большой беспорядок и почувствовали сильный запах алкоголя.

В программе сообщается, что в это время в квартире находились родители двух погибших детей, которые имеют заметную склонность к спиртным напиткам. Когда в квартиру впустили команду Bez tabu, женщина села и со слезами на глазах рассказала свою версию случившегося.

В тот роковой день женщина осталась с ребенком одна, потому что отец младенца работал. Она положила ребенка спать на матрасе, который был на полу.

"Я оставила ребенка на матрасе. Накрыла ее одеялом. Она как-то накинула на себя одеяло и задохнулась. Я оставила ее в этой комнате, а сама ходила по дому. Когда я вернулась, малышки уже не стало. Она не дышала.

Я оставила ее примерно на час. Этот ребенок был запланирован, мы много работали, чтобы родить этого ребенка", - рассказывает программе мать двух мертвых младенцев.