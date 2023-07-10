Видео ⟩ Мать двоих погибших младенцев в Тукумсе рассказала о трагедии

Портал RUS TVNET на днях сообщил о трагедии в семье - 3 июля в семье в Тукумcе погибла месячная девочка. Особую тревогу в связи со случившимся вызывает тот факт, что в этой же семье три года назад умер младенец, которому было всего несколько месяцев. Программе Bez tabu удалось встретиться с матерью, которая рассказала о трагедии.
Войдя в квартиру, где недавно умерла месячная девочка, журналисты Bez tabu обнаружили большой беспорядок и почувствовали сильный запах алкоголя.
В программе сообщается, что в это время в квартире находились родители двух погибших детей, которые имеют заметную склонность к спиртным напиткам. Когда в квартиру впустили команду Bez tabu, женщина села и со слезами на глазах рассказала свою версию случившегося.
В тот роковой день женщина осталась с ребенком одна, потому что отец младенца работал. Она положила ребенка спать на матрасе, который был на полу.
"Я оставила ребенка на матрасе. Накрыла ее одеялом. Она как-то накинула на себя одеяло и задохнулась. Я оставила ее в этой комнате, а сама ходила по дому. Когда я вернулась, малышки уже не стало. Она не дышала.
Я оставила ее примерно на час. Этот ребенок был запланирован, мы много работали, чтобы родить этого ребенка", - рассказывает программе мать двух мертвых младенцев.
Родители погибшего младенца избегали разговоров об употреблении алкоголя, в том числе после рождения ребенка. Женщина заявила, что не пила в тот роковой день, и опровергла обвинения нескольких соседей в том, что пила во время беременности.
Семья сообщила, что у другого младенца, умершего несколько лет назад, случилась внезапная остановка сердца. Родители мало рассказывали о своем образе жизни в ожидании этого ребенка и после его рождения.
Женщина отрицала, что употребляла алкоголь во время беременности и после рождения ребенка.
Команде Bez Tabu удалось выяснить у нескольких жителей Тукумса, что окружающим хорошо известно, что в семье употребляют алкоголь, а образ жизни в целом деструктивен.
"Это маразм! Как таким людям можно детей давать?! Пьют ужасно, безумно! Она сидит на скамейках, зимой сидит на лестничной клетке или на улице на бетоне, или сидит рядом с домом и пьет. В семье были ссоры. Они дерутся друг с другом. Весь дом их слышит, скандалы. Что только не летало с их балкона", - рассказала соседка программе.
Галерея: Сюжет программы Bez tabu
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