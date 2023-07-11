Россия атаковала Киев дронами. Не долетел ни один

"Враг второй раз в этом месяце атаковал Киев с воздуха. Предварительно, как и в начале июля, противник применил барражирующие боеприпасы Shahed", - сообщил Попко, отметив, что иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края.