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Россия атаковала Киев дронами. Не долетел ни один

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Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий Фото: AP/Scanpix

В ночь на вторник противовоздушная оборона Украины уничтожила все российские дроны, направленные на Киев, сообщил глава областной военной администрации Сергей Попко.

"Враг второй раз в этом месяце атаковал Киев с воздуха. Предварительно, как и в начале июля, противник применил барражирующие боеприпасы Shahed", - сообщил Попко, отметив, что иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края.

Количество уничтоженных дронов Попко в своем сообщении не упомянул.

Этой ночью в Киевской области и еще нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу в связи с опасностью применения ударных беспилотников.

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