После достижения договоренности о новых оборонных планах НАТО России посылается сигнал, что в случае агрессии НАТО начнет защищать страны Балтии немедленно, заявил главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы генерал Вальдемарас Рупшис.
Генерал об оборонных планах НАТО: в случае нападения Россия будет отброшена из стран Балтии немедленно
В прошлом концепция заключалась в том, что в случае нападения России страны Балтии должны попытаться сдержать атаку до тех пор, пока союзники не придут на помощь. Планы, одобренные накануне саммита НАТО, направлены на то, чтобы альянс был немедленно готов к ответным действиям.
Как заявил во вторник радио LRT Рупшис, после утверждения новых планов России посылается сигнал о том, что страны Балтии будут защищены "с первой минуты, здесь и сейчас и, как любят говорить политики - ни одного сантиметра не будет отдано".
"Если Россия и ступит сюда, она будет отсюда отброшена", - заявил главком ВС Литвы.
По его словам, после утверждения новых региональных планов еще предстоит работа по созданию предусмотренных в них боевых мощностей, чтобы эти планы можно было реализовать, будут подготовлены тактические планы.
"Тактические планы отличаются от оперативных тем, что оперативный план - это представление о том, как мы это делаем, там определяются боевые мощности, и мы договариваемся, откуда эти подразделения придут, и как мы будем вести войну на земле, теперь нужно ждать этих тактических планов", - пояснил Рупшис.
В соответствии с планами нового поколения страны направят больше войск под непосредственный контроль Верховного военного командования НАТО. Это уменьшит риск того, что политические решения о развертывании сил будут запаздывать.
Германия будет играть ключевую роль в оборонных планах Литвы.
Страны Балтии подпишут декларацию о расширении воздушного пространства для НАТО
Страны Балтии сегодня на саммите НАТО подпишут декларацию о расширении воздушного пространства для деятельности НАТО, сообщило Министерство обороны Литвы.
В декларации будет отмечено, что союзникам НАТО предоставляется неограниченный доступ к взаимосвязанному балтийскому блоку воздушного пространства для сдерживания, усиления бдительности и проведения крупномасштабных учений НАТО.
Декларация будет подписана министрами обороны Литвы, Латвии и Эстонии Арвидасом Анушаускасом, Инарой Мурниеце и Ханно Певкуром.
Согласно заявлению, НАТО согласилось укрепить свою воздушную позицию и ротационную модель противовоздушной обороны путем размещения наземных средств противовоздушной обороны (ПВО) и авиации на ротационной основе в этих странах, тем самым повышая готовность, оперативность и маневренность сил противовоздушной и противоракетной обороны альянса.
"Литва, Латвия и Эстония предложат союзникам по НАТО внедрить ротационную модель ПВО, внеся в нее свой вклад своими силами", - говорится в сообщении литовского Минобороны.
Также страны Балтии выразят общее намерение и дальше развивать решения в области воздушного пространства, по мере необходимости увеличивая его доступность для воздушных операций НАТО, обеспечивая высочайшие стандарты безопасности полетов и улучшая военно-гражданское сотрудничество между Литвой, Латвией и Эстонией.
В связи с тем, что страны Балтии стремятся укрепить потенциал ПВО НАТО в регионе и перейти от почти 20-летней системы воздушной полиции НАТО к миссии ПВО, министры обороны альянса в середине июня согласовали модель ротационной ПВО.
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