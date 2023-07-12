"О чем молчит пропаганда": как белорусские СМИ создают негативный образ Украины

После подавления протестов в 2020 году белорусская пропаганда обвинила Киев во вмешательстве во внутренние дела Беларуси. А с началом российской агрессии против Украины, госСМИ Беларуси довели негативный образ Украины до абсурда, обвинив Зеленского в нацизме и в сдаче украинских территорий Польше. При этом, как напоминают журналисты, сам Лукашенко в 1995 году публично заявлял, что "немецкий порядок, формировавшийся веками, при Гитлере достиг наивысшей точки".

Цель проекта "О чем молчит пропаганда" - донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают мифы, наиболее распространенные в информационном пространстве.

Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским "24 Каналом" (24tv.ua).